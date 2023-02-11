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السبت، 11-02-2023 08:58 ص

بريطانيا.. انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية

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الوكيل الإخباري - انفجرت قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية بشكل غير مقصود في بلدة في مقاطعة نورفولك، حسبما قالت الشرطة البريطانية.

وأعلنت خدمات الطوارئ عن وقوع حادث خطير في أعقاب اكتشاف القنبلة الكبيرة غير المنفجرة عند معبر نهر في منطقة "جريت يارموث" الثلاثاء الماضي، وكانت تعمل على إبطال مفعولها.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن شرطة نورفولك قولها أمس الجمعة، إنه حدث تفجير "غير مخطط"، لكنها أشارت إلى أنه لم يصب أحد بأذى.


وكان المتخصصون في الجيش يفككون القنبلة باستخدام تقنية تسبب حرقاً بطيئاً للمواد المتفجرة وتحرق تلك المادة.


وكان المسؤولون قد قالوا إن هناك خطراً أن تنفجر القنبلة بشكل غير مقصود.

 

البيان

 




 

 


 

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