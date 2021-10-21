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الخميس، 21-10-2021 12:36 م

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع نيوزيلندا

بريطانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية ، أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، ما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

واضافت، ان الاتفاق سيخفف الإجراءات الروتينية للشركات وينهي الرسوم الجمركية عن الصادرات البريطانية ويوفر فرصا جديدة لشركات التكنولوجيا والخدمات.
ووصف جونسون الاتفاق بأنه "مهم للمملكة المتحدة، ويعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا وكذلك مع المحيطين الهندي والهادئ".

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