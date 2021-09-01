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الأربعاء، 01-09-2021 09:03 ص

بريطانيا تتحاور مع طالبان لإجلاء آخر رعاياها من أفغانستان

بريطانيا


الوكيل الإخباري - بدأت بريطانيا محادثات مع حركة طالبان لتأمين "مرور حر" لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن الحكومة البريطانية توجه السير سايمن غاس، الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.


وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن السير سايمن غاس "سيلتقي ممثلين كبار من طالبان لتأكيد أهمية مرور حر من أفغانستان للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا".


وواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انتقادات واسعة بعد التخلي عن آلاف الأفغان الذين ساعدوا حلف شمال الأطلسي في بلدهم.


وحتى الآن تمكن أكثر من 8 آلاف أفغاني عملوا مع بريطانيا من مغادرة أفغانستان، وأكدت لندن أن بإمكانهم الإقامة على الأراضي البريطانية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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