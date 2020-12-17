بريطانيا تتهم روسيا بـاختبار أسلحة في الفضاء

الوكيل الإخباري - اتهم رئيس برنامج الفضاء البريطاني المارشال هارفي سميث، روسيا "بإجراء اختبار جديد للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء"، وأعرب عن قلقه في هذا الصدد.



وكتب سميث في تغريدة على "تويتر": "كررت روسيا مجددا، إطلاق صاروخ مضاد للأقمار الصناعية: هذا السلوك مقلق للغاية...الحسابات الخاطئة والحوادث، قد تسفر عن عواقب كارثية... نواصل طلب المشاركة في حوار الأمم المتحدة حول السلوك المسؤول في الفضاء".

اضافة اعلان



وفي وقت سابق، قالت قيادة الفضاء الأمريكية إنها "مستعدة لحماية الدول والحلفاء من أي عدوان من الفضاء"، وإن روسيا "تواصل عسكرة الفضاء".



وكانت قيادة الفضاء الأمريكية قد أبلغت عن تجارب سابقة لصاروخ روسي مضاد للأقمار الصناعية في أبريل. وفي مجال تعليقها على ذلك، قالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن واشنطن تحاول بهذا الشكل، تبرير خططها الخاصة لنشر أسلحة في الفضاء.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



