بريطانيا تجدد دعمها لأوكرانيا

الوكيل الاخباري - نددت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ليز تروس بـ"الخطاب العدائي والتصعيدي" للكرملين في شأن اوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، مجددة تأكيدها دعم بلادها والحلف لأوكرانيا بأنه "لا يتزعزع".

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وطالبت تروس في تغريدة لها على تويتر روسيا إلى تهدئة الوضع الحالي على حدود أوكرانيا.



ورحبت الوزيرة البريطانية في الوقت نفسه بنية موسكو إجراء حوار، وقالت أن "المخرج الوحيد للوضع الراهن يبقى عبر الحوار"، مضيفة "أرحب بكون روسيا أظهرت نيتها للبدء بمباحثات في كانون الثاني المقبل".

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