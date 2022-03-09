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الأربعاء، 09-03-2022 04:14 م

بريطانيا تحتجز طائرة على خلفية صلتها بروسيا

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الوكيل الإخباري-وجهت وزارة النقل البريطانية بحجز طائرة خاصة يشتبه في صلاتها بروسيا قبل ساعات من موعد إقلاعها في مطار فارنبره، وذلك بعد حظر بريطانيا تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة.

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وقالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، إن "الطائرة احتجزت بناء على أوامر من وزير النقل غرانت شابس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ويدرس المحققون علاقتها مع الملياردير يوجين شفيدلر صديق رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي".


ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي لم تسمه، أن شيفيدلر كان "حرا في مواصلة رحلته بوسائل أخرى بعد حجز الطائرة لكن الطائرة لن تغادر المطار إلا إذا بعد إثبات عدم أي صلة لها بروسيا".

 

بترا

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