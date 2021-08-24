بريطانيا تحتجز عددا قياسيا من المهاجرين الذين حاولوا التسلل إليها

الوكيل الاخباري- احتجزت السلطات البريطانية عددا قياسيا من المهاجرين بلغ 828 شخصا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية التي تفصل بريطانيا عن القارة الأوروبية (فرنسا).



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وقالت شبكة تلفزيونية، نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية البريطانية أن "السلطات البريطانية اعترضت رقما قياسيا بلغ 828 مهاجرا في القناة الإنجليزية يوم السبت"، مشيرة أيضا إلى أن السلطات الفرنسية أوقفت هي الاخرى في نفس اليوم 193 مهاجرا غير شرعي.



وأفيد بأنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 12 أغسطس، حين تمكنت السلطات البريطانية من اعتراض 592 مهاجرا في يوم واحد.



يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يبحثون في الغالب عن أي فرصة لعبور القناة الإنجليزية، وينتهي بهم المطاف في المملكة المتحدة، يستميلهم في ذلك برنامج اجتماعي، وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ، ومزايا مالية.



وكانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا في يوليو الماضي على تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونصت الوثيقة بوجه خاص، على زيادة عدد ضباط الشرطة الذين يقومون بدوريات في الشواطئ الفرنسية إلى الضعف من أجل منع القوارب من مغادرة الساحل الفرنسي للمضيق.

المصدر: روسيا اليوم