بريطانيا تحذر إيران: هذه فرصتكم الأخيرة

الوكيل الإخباري-قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات النووية، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي، قائلة إنها "آخر فرصة" لعودتهم للالتزام به.





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ونقلت وكالة "رويترز" عن تراس قولها لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث "هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".



وتابعت رئيسة الدبلوماسية البريطانية في هذا الشأن قائلة: "لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك" في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

روسيا اليوم