الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

إرادة ملكية بنظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

الأردن يعزي تركيا بضحايا الفيضان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس

الأمن: القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات - صور

للمقترضين من شركات التمويل: تعليمات جديدة حول الغرامات وعمولات التأخير

الأوقاف تعلن تأمين جميع المساجد بقُراء وشيوخ لأداء صلاة التراويح

وفاة شخص بتدهور شاحنة في العقبة

إحالات إلى التقاعد وتعيين وترفيع آخرين - أسماء

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

الخميس، 16-03-2023 04:57 م

بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

image - 2023-03-16T165837.541


الوكيل الإخباري - في استمرار حملة الضغط التي يمارسها الغرب على تطبيق المقاطع المصورة الصيني "تيك توك"، أعلنت السلطات البريطانية حظر التطبيق على الهواتف المحمولة الحكومية لاعتبارات أمنية.

يأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وقال المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن الحظر سيطبق على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء وموظفو الحكومة. ولا ينطبق الحظر على الهواتف والأجهزة الشخصية.


يشار إلى أن تحركات بريطانيا والحكومات الغربية الأخرى مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من أن الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس"، قد تتيح بيانات المستخدم الشخصية للحكومة الصينية أو تروج لدعايات ومعلومات مضللة نيابة عن بكين.


وتصر الشركة على أن مثل هذه المخاوف تستند إلى "معلومات مضللة".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
662684a8-f5dc-478d-8e68-de5f7f62ca29

إغلاق شوارع في إسرائيل احتجاجا على الإصلاح القضائي

63823f7001f2e

البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك

641312c04236040ca543629e

حصيلة ضحايا زلزال تركيا تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح

6412f8a9423604102a0d4e0f

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

6412ff6d4c59b77e4253729b

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

image - 2023-03-16T145530.693

الشيوخ الفرنسي يقر خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل

أخبار متعلقة
image - 2023-02-21T145640.801

روسيا تبلغ الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من أوكرانيا

elaosboa24365

بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح ومن المستحيل هزيمتنا

196079 (1)

إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض

image - 2023-02-18T090517.738

مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان

image - 2023-02-16T101210.479

بعد أزمة المنطاد.. استقالة مستشارة بايدن بشأن سياسة الصين

63ecd3234236042a063cfa63

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة رائدة عمليات التجسس حول العالم