بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

الوكيل الإخباري - في استمرار حملة الضغط التي يمارسها الغرب على تطبيق المقاطع المصورة الصيني "تيك توك"، أعلنت السلطات البريطانية حظر التطبيق على الهواتف المحمولة الحكومية لاعتبارات أمنية.



يأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وقال المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن الحظر سيطبق على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء وموظفو الحكومة. ولا ينطبق الحظر على الهواتف والأجهزة الشخصية.



يشار إلى أن تحركات بريطانيا والحكومات الغربية الأخرى مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من أن الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس"، قد تتيح بيانات المستخدم الشخصية للحكومة الصينية أو تروج لدعايات ومعلومات مضللة نيابة عن بكين.



وتصر الشركة على أن مثل هذه المخاوف تستند إلى "معلومات مضللة".

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