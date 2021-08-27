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الجمعة، 27-08-2021 09:32 ص

بريطانيا تدين التفجير الإرهابي في كابول

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الوكيل الاخباري - دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الخميس في مطار كابول بأفغانستان.

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ووصف جونسون التفجير بـ "الهمجي". وقال "إن الانفجار يؤكد أهمية استمرارنا في عملية الإجلاء الكبيرة حتى النهاية، وهي عملية لم نشهد لها مثيلا منذ عقود طويلة".


وقالت وزارة الدفاع البريطانية "تعمل المملكة المتحدة بشكل عاجل لتحديد ما حدث في كابول وتأثيره على جهود الإجلاء المستمرة"، مؤكدة "يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة المواطنين البريطانيين والمواطنين الأفغان".


--(بترا)

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