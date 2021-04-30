بريطانيا تستضيف قمة للقاحات في 2022 للاستعداد للأوبئة المقبلة

الوكيل الاخباري - اعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستستضيف قمة العام المقبل لجمع الأموال لأبحاث اللقاحات وتطويرها لدعم تحالف دولي يسعى لتسريع إنتاج لقاحات للأمراض في المستقبل.

اضافة اعلان



واضافت في بيان اليوم الجمعة، أن القمة ستعقد مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة عام 2022 وستدعم هدف التحالف المتمثل في تقليص وقت تطوير لقاحات جديدة إلى 100 يوم في الأوبئة المستقبلية.



وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "نتطلع للعمل مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة لتسريع تطوير اللقاح وتوفير حل عالمي لضمان استعدادنا بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية".



--(بترا)