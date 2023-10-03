بريطانيا تسجّل أكثر أشهر سبتمبر حرا

الوكيل الاخباري- شهدت بريطانيا، كجزء كبير من أوروبا، أكثر أشهر سبتمبر حرا، وسجلت درجة حرارة قياسية عادلت تلك المسجلة عام 2006، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مرجعة ذلك إلى ظاهرة تغيّر المناخ.

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وبعد صيف بارد نوعا ما في المملكة المتحدة بلغ متوسط درجة الحرارة الشهر الماضي 15.2 درجة مئوية، وهو ما كان عليه في سبتمبر 2006، حيث وصلت الحرارة إلى 16.7 درجة مئوية في إنجلترا و15.6 درجة مئوية في ويلز، متجاوزة المعدلات القياسية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.



أما في اسكتلندا، فكان هذا ثالث شهر سبتمبر الأكثر حرا (12.8 درجة مئوية) فيما سجلت إيرلندا الشمالية حرارة قياسية مشابهة لتلك التي شهدتها عامَي 2006 و2021 (14.2 درجة مئوية).

