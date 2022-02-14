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الإثنين، 14-02-2022 07:12 ص

بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

اوكرانيا


الوكيل الإخباري - قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق. 


وأوضح المتحدث أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة". 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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