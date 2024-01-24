بريطانيا تصدر بيانا من 24 دولة بشأن ضربات على الحوثيين

الوكيل الإخباري- قالت بريطانيا في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيدا من الضربات يوم الاثنين على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني "ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة المستمرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وأضاف "هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد".



وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن السفراء لدى اليمن من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، سيجتمعون اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في اليمن.



وقال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف لوكالة تاس في مقابلة "على الرغم من تعقد الوضع في العالم، فإننا نواصل تبادل وجهات النظر في إطار الاجتماعات الدورية للسفراء ‭‭'‬‬الخمسة‭‭'‬‬ لدى اليمن... الاجتماع القادم من هذا النوع سيعقد في 24 يناير".



