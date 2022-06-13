بريطانيا تطرح أول إستراتيجية قومية للغذاء

الوكيل الاخباري- تطرح بريطانيا اليوم الاثنين، أول إستراتيجية قومية للغذاء وتركز على زيادة الإنتاج لتعزيز الأمن الغذائي بدلا من معالجة البدانة، بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة، وفق ما أوردتة وكالة ”رويترز“.



وقالت الحكومة إن ”الغزو الروسي لأوكرانيا ألحق ضررًا بإمدادات الغذاء وتسبب في ارتفاع الأسعار؛ ما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي“.



وأضافت أن ”الخطة ستحافظ على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محليّا، مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات، مثل: المنتجات الزراعية، والمأكولات البحرية“.

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