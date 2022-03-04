الجمعة 04-03-2022
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الجمعة، 04-03-2022 02:01 م

بريطانيا تعتزم الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد حادث محطة زابوريجيا

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الوكيل الاخباري - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي خلال الساعات القادمة، وذلك بعد حادث محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

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وقال بيان لرئاسة الحكومة البريطانية، إن جونسون تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن الحالة الخطيرة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

 

وأضاف البيان: " اتفق القائدان على أنه يتعين على روسيا التوقف فورا عن هجومها على محطة الطاقة والسماح بوصول خدمات الطوارئ الى المحطة دون قيود".


 




 

 


 

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