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الخميس، 12-11-2020 03:25 م

سد الفجوات في المواقف التفاوضية

بريطانيا تعتزم تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

وزيؤ
علم الاتحاد الأوروبي


الوكيل الإخباري - أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، عزم بريطانيا ، على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل جاهدة لسد الفجوات في المواقف التفاوضية".

وفي كلمة أمام البرلمان، شدد غوف على "أننا مصممون على تأمين صفقة، وهذا هو السبب في أن مفاوضنا، ديفيد فروست، يعمل بجد مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

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وكانت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد خروج لندن من الاتحاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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