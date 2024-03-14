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الخميس، 14-03-2024 03:10 م

بريطانيا تعتزم منع دول أجنبية من الاستحواذ على صحف بريطانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس (الأربعاء)، عزمها إصدار تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية على صحف بريطانية، حسبما أعلن وزير الخارجية ستيفن باركنسون على خلفية جدل دائر حول شراء دول أجنبية صحيفة «ديلي تلغراف» المحافظة.

ويأتي هذا الإعلان الذي صدر في مجلس اللوردات في وقت تدخلت الحكومة لدراسة عملية بيع المجموعة الإعلامية «تلغراف» باسم «المصلحة العامة»، مع احتمال استحواذ كونسورتيوم أميركي إماراتي عليها، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثار احتمال هذا الاستحواذ مخاوف النواب المحافظين نظراً لقرب الصحيفة العقائدي من الأغلبية الحاكمة. وتملك عائلة باركلي الصحيفة منذ 2004.

وكان بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، قد طرح للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مجموعة «تلغراف» التي تضم صحيفتي «تلغراف» المحافظة و«سبيكتاتور» الأسبوعية، لسداد ديون تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.

لكن مجموعة مشتركة بين صندوق «ريدبيرد» (Redbird) الأميركي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي (IMI)، تحمل اسم «ريدبيرد آي أم آي» (Redbird IMI) توصلت إلى اتفاق مع العائلة في نهاية 2023 لسداد ديونها - وهذا ما جرى في ديسمبر (كانون الأول) - مقابل الاستحواذ على المجموعة.

وأكدت مجموعة «ريدبيرد آي أم آي» أن الصندوق سيكون مجرد «مستثمر» بعيد عن التدخل، لكن ذلك لم يطمئن الطبقة السياسية.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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