بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا لضمها مناطق أوكرانية اليها

الوكيل الاخباري- استدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، للاحتجاج على قرار موسكو ضم 4 مناطق أوكرانية، وفرضت عقوبات جديدة عليها.

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وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تغريدة، أنه استدعى السفير الروسي في لندن، للاحتجاج على قرار "الضم غير القانوني لأراض أوكرانية ذات سيادة".



وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية ان الحكومة فرضت عقوبات جديدة على موسكو تشمل "منع روسيا من إمكانية الوصول إلى الخدمات الغربية الرئيسية التي تعتمد عليها، بما في ذلك استشارات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المعمارية والهندسية، وخدمات الاستشارات القانونية لأنشطة تجاري معينة".

وحسب البيان تشمل العقوبات أيضا حظر المملكة المتحدة تصدير نحو 700 سلعة ضرورية للقدرات الصناعية والتكنولوجية لروسيا.

بترا