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الخميس، 13-06-2024 04:09 م

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

روسيا-و-بريطانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل "السفن في أسطول الظل التابع لروسيا"، والمؤسسات التي تقع في قلب النظام المالي الروسي، والموردين الذين يدعمون الإنتاج العسكري الروسي.

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وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم، إن هذه العقوبات الجديدة، التي تم الإعلان عنها أثناء حضور رئيس الوزراء، ريشي سوناك قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا، ستؤثر على قدرة روسيا على تمويل وتجهيز آلتها الحربية وإظهار دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.


وأضاف البيان، إن العقوبات الجديدة "تستهدف السفن في أسطول الظل التابع لروسيا، والذي تستخدمه للتحايل على عقوبات المملكة المتحدة ومجموعة السبع ".

 

بترا

 




 

 


 

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