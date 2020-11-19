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الخميس، 19-11-2020 12:17 م

بريطانيا تقرر خفض قواتها في افغانستان

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أن المملكة المتحدة من المرجح أن تخفض مستوى تواجدها العسكري في أفغانستان، على غرار الولايات المتحدة.

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وقال والاس اليوم الخميس، ": "أتوقع أنه إذا خفضت (الولايات المتحدة تعداد قواتها في أفغانستان) في مرحلة ما فإننا سنخفض أيضا".


في الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن الحديث لا يدور الآن عن انسحاب كافة القوات الأمريكية والبريطانية من أفغانستان، مبديا تصميم لندن على مواصلة العمل مع حكومة كابل والإدارة الأمريكية لضمان الأمن في هذا البلد.


وأشار والاس إلى محدودية قدرة المملكة المتحدة على التصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة في أفغانستان وبعض مناطق النزاعات الأخرى، مضيفا أن مراجعة الإنفاق الجديدة المتفق عليها بين وزارتي الدفاع والمالية البريطانيتين ستزيد من قدرات البلاد في هذا المجال مستقبلا.


وتابع: "لكن في الوقت الحالي، إذا انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من بعض تلك الدول فإننا سنواجه تحديات".


ويأتي ذلك على خلفية إعلان البنتاغون الثلاثاء الماضي عن نية الرئيس دونالد ترامب خفض تعداد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 جندي بحلول منتصف يناير.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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