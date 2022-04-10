الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

الأحد، 10-04-2022 08:21 ص

بريطانيا تكشف تكتيكا روسيا خطيرا في حرب أوكرانيا

ااا


الوكيل الإخباري -أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "القوات الروسية تواصل أيضا مهاجمة أهداف البنية الأساسية مع وجود خطورة عالية بالتسبب في مقتل مدنيين".

اضافة اعلان


وقال البيان إن رحيل القوات الروسية عن شمال أوكرانيا خلّف أدلة تظهر عدم التناسب في قصف الأهداف غير القتالية.


وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسمية "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية من جارتها.


وفي وقت سابق، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا يشير إلى أن روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين.


وأوضحت وزارة الدفاع أن "العمليات الروسية تستمر في التركيز على منطقة دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بالإطلاق المستمر لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات البحرية الروسية".


وأضافت أن مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا يزال يصطدم بصخرة المقاومة الأوكرانية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_63b1e81b8ccde8e1ec6ed5180e2d51c3

تونس.. مصرع 13 شخصا إثر غرق مركبي هجرة لأفارقة

bbabb47b-df4b-420c-a477-4893a221edae

أوكرانيا.. مقتل 5 مدنيين بقصف شرقي البلاد

1ec515fb-c7aa-43f8-af25-6579b8c113f1

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

ماكرون

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة اليوم

قيس سعيد 2

الرئيس التونسي يمنح عائلات ضحايا أحداث 2010 حق التعويض

320222816415561625593

مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش شمالي العراق

أخبار متعلقة
35e388ef-3e2d-44c2-abe0-95ef31a38d74

الاتفاق على 10 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من اوكرانيا

اوكرانيا

بريطانيا تقدم سلاحا جديدا لأوكرانيا

رر

بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد مناطق رئيسية شمالي كييف

ى

زيلينسكي: تم إنقاذ 3000 شخص من مدينة ماريوبول

امريكا 2

نداء من الخارجية الأميركية لرعاياها في أوكرانيا

الاتحاد الاوروبي

دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال بجانب الجيش الأوكراني