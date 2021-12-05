بريطانيا تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا قبل السفر

الوكيل الإخباري-قالت وزارة النقل البريطانية أنه سيطلب من جميع المسافرين القادمين من دول ليست مدرجة بالقائمة الحمراء إلى إنجلترا، إجراء فحص كورونا.

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واضافت في بيان، اليوم الاحد، انه اعتباراً من الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، سيُطلب من أي مسافر قادم إلى المملكة المتحدة فحص كورونا قبل مغادرة الدولة القادم منها بحد أقصى 48 ساعة قبل المغادرة بغض النظر عن تلقي التطعيم. واشارت الى انه تم إضافة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء التي يحظر السفر منها الى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين ورعايا الدول الذين لديهم حقوق إقامة، مع ضرورة عزل أنفسهم لمدة عشرة ايام في فندق معتمد من الحكومة البريطانية.

بترا

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