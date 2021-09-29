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الأربعاء، 29-09-2021 06:27 م

بريطانيا تنشر جنودا من الجيش والمزيد من شاحنات نقل الوقود لتخفيف أزمة نقص المحروقات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، إن جنود من الجيش سيقومون بنقل الوقود في اليومين المقبلين في محاولة لتخفيف مشاكل إمدادات الوقود لمحطات المحروقات.

وقالت هيئة البي بي سي اليوم الاربعاء، إن كوارتنغ، اعترف أن الأيام القليلة الماضية التي شهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفد بعض المضخات كانت "صعبة"، لكنه نفى وجود أزمة في إمدادات الوقود في المملكة المتحدة ، وقال إن الوضع "يستقر".

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