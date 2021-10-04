بريطانيا تنشر عسكريين لمواجهة النقص بالوقود

الوكيل الاخباري - بدأ الجيش البريطاني اليوم الاثنين، بنشر جنود عسكريين لتزويد محطات المحروقات التي تعاني من نقص شديد بالوقود، بسبب نقص سائقي الشاحنات الكبيرة والصهاريج، في محاولة لحل المشكلة.



وحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية نقلا عن وزارة الدفاع انه تم نشر نحو 200 عسكري في إطار العملية التي سميت "إيسكالين"، وذلك بعد تدريبهم على قيادة الشاحنات الكبيرة الثقيلة وملء مضخات البنزين.

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