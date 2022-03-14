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الإثنين، 14-03-2022 09:26 م

بريطانيا ستتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس الإثنين إن بريطانيا ستتخلى عن إلزام المسافرين الوافدين بملء استمارة تحديد مواقعهم ابتداء من يوم الجمعة لتلغي بذلك آخر تدابير السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.اضافة اعلان


وقال شابس في تغريدة على تويتر "سيتم إيقاف جميع تدابير السفر المتبقية المرتبطة بكوفيد، بما في ذلك نموذج تحديد مكان الركاب وفحص جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في 18 مارس آذار".

وأضاف "هذه التغييرات أصبحت ممكنة بسبب نسب تلقي اللقاحات لدينا، وتعني إتاحة مزيد من الحرية في الوقت المناسب قبل عيد القيامة".

رويترز


 




 

 


 

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