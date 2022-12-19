الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

وفاة و6 إصابات بحوادث دهس وتدهور وتصادم خلال 24 ساعة

وزارة الصحة تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

إصابة بحادث تدهور مركبة على طريق المطار/ القسطل

3202 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

أزمة مرورية على طريق المطار إثر تعطل مركبة شحن

السعودية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على تأشيرة العمرة

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

المجلس التمريضي الأردني يعلن عن وظائف على مستوى المملكة

الإثنين، 19-12-2022 08:44 ص

بريطانيا ستزوّد أوكرانيا بذخائر جديدة لسلاح المدفعية

image - 2022-12-19T084118.321


الوكيل الإخباري - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

ويصل سوناك إلى لاتفيا، اليوم الاثنين، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة روسيا.

اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.


وأضاف أن سوناك سيعلن أيضاً عن تزويد بلاده كييف: "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الاساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".


وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومؤخراً 125 مضاد للطائرات".


وتابع: "قدمنا أيضاً أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا".


وزار سوناك، الشهر الماضي، كييف متعهداً تقديم المزيد من الدعم لها في حربها ضد القوات الروسية.


ولفت سوناك في البيان إلى "ثبات طموحنا من أجل السلام في أوروبا مرة أخرى"، مضيفاً: "لكن لتحقيق السلام يجب ردع العدوان".


وسيلقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمة خلال اجتماع التحالف الذي يشارك فيه قادة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج والسويد وبريطانيا.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-12-19T084702.603

اقتحام سجن واحتجاز رهائن في باكستان

image - 2022-12-19T084118.321

إصابات خطرة على متن طائرة أمريكية بسبب اضطرابات الجو

image - 2022-12-19T083813.969

أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات مسيرة هاجمت كييف

ط

وصول أول طائرة تحمل السياح الروس العالقين في الغردقة إلى موسكو

مكة

السعودية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على تأشيرة العمرة

wwwwwww

أمير قطر: أوفينا بوعدنا من بلاد العرب

أخبار متعلقة
image - 2022-12-15T083723.765

السلطات الهولندية تحبط محاولة لتهريب الكوكايين في شحنات موز

20221118112825afpp-afp_32nu9wb.h-e1668966103113

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير

48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

image - 2022-11-30T164817.284

كوليبا يحث الناتو على بدء التعامل مع طلب عضوية أوكرانيا

image - 2022-11-30T084930.649

قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

image - 2022-11-21T164207.265

أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان