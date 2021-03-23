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الثلاثاء، 23-03-2021 09:00 ص

بريطانيا ستمدد حظر السفر الدولي حتى تموز

بريطانيا (Custom)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "تايمز" بأن السلطات البريطانية تعتزم تمديد الحظر المفروض على السفر الدولي حتى تموز، مشيرة إلى أن المخالفين قد يغرمون 5000 جنيه إسترليني.

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وأوضحت الصحيفة أن الحكومة قدمت مقترح بهذا الشأن إلى النواب في 22 آذار، ومن المقرر إجراء تصويت على هذه المسألة في 25 آذار، وبالنظر إلى أن الأغلبية المضمونة في البرلمان لصالح حزب المحافظين الحاكم، فمن المرجح أن تتم الموافقة على المقترح، وإذا حصل هذا الأمر فستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.


وبموجب المقترح الجديدة، ستظل جميع الرحلات الدولية التي لا تعتبر حيوية ممنوعة حتى 30 تموز، كما هي عليه الآن، وستكون هناك في الوقت ذاته استثناءات للسفر للعمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، أو زيارة قريب أو صديق يحتضر أو يتزوج، أو لحضور حفل زفاف قريب، وما شابه ذلك.


ولا تتوفر تفاصيل جديدة بخصوص دخول السائحين الأجانب إلى بريطانيا. ولكن كما تقول الصحيفة، من غير المرجح تخفيف قواعد الحجر الصحي الإلزامي عند الدخول إلى البلاد حتى آب - أيلول .


وفي الوقت الحالي يُطلب من أولئك الذين يدخلون من أي بلد قضاء 10 أيام في عزلة ذاتية، وكذلك اجتياز ثلاثة اختبارات على الأقل للكشف عن فيروس كورونا، واحد قبل الدخول، واثنان بعد الوصول، في اليومين الثاني والثامن من الحجر الصحي.


كما أن القادمين من عدة دول، وتشمل جميع دول أمريكا الجنوبية، وعدد من الدول الإفريقية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، يجب أن يقضوا 10 أيام في الحجر الصحي في فندق على نفقتهم الخاصة.


وتشير صحيفة "تايمز" إلى أنه من المرجح أن تضاف فرنسا إلى القائمة الحمراء هذا الأسبوع، حيث تجري هناك موجة ثالثة من الوباء.


 يشار إلى أن بريطانيا تشهد وضعا وبائيا شديد الصعوبة منذ ديسمبر الماضي، نتيجة انتشار سلالة متحورة من الفيروس التاجي، توصف بأنها يمكن أن تكون معدية بنسبة تصل إلى 70٪، ويمكن أن يكون معدل الوفيات من جرائها أعلى بنسبة تتراوح بين 30-100٪.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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