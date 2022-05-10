بريطانيا : سنواصل دعم الدول المجاورة لسورية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أماندا ميلينغ، بأن المملكة المتحدة سوف تقدم مساعدات منقذة للحياة للسوريين المتضررين من الصراع المستمر في بلدهم.



جاء هذا الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر التعهدات "دعم مستقبل سورية والمنطقة" في بروكسيل اليوم الثلاثاء.



وعلى لسان ميلينغ، سوف تتعهد المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 158 مليون جنيه إسترليني لإعانة السوريين المحتاجين للمساعدة، إلى جانب المساعدة في تخفيف أثر الصراع المزعزع للاستقرار في المنطقة.

اضافة اعلان