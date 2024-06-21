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الجمعة، 21-06-2024 03:13 م

بريطانيا: قراصنة إنترنت ينشرون بيانات طبية مسروقة من مستشفيات في لندن

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الوكيل الإخباري- نشر قراصنة الإنترنت، الذين أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري مسؤوليتهم عن اختراق بعض مواقع مستشفيات لندن، ما زعموا أنها بيانات سرقوها خلال الهجوم الإلكتروني.

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ووفقًا لهيئة الـ "بي بي سي" الإخبارية، اليوم الجمعة، فقد نشر القراصنة ما يقرب من 400 جيجابايت من المعلومات المسروقة عبر موقعهم الإلكتروني في الشبكة المظلمة، وقناتهم عبر تطبيق تليغرام. وتشمل عينة البيانات أسماء المرضى وتواريخ الميلاد وأرقام الخدمات الصحية الوطنية ووصف اختبارات الدم.

 

كما تحتوي أيضًا على جداول بيانات حسابات الأعمال التي توضح بالتفصيل الترتيبات المالية بين المستشفيات وخدمات الممارسين العامين. وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنها على علم بالنشر لكنها لا تستطيع التأكد تمامًا من صحة البيانات المنشورة.

 

بترا

 




 

 


 

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