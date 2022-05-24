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الثلاثاء، 24-05-2022 03:47 م

بريطانيا: لا نخطط لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم حكومة بريطانيا اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تنوي إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف: "سنواصل العمل بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين، لإيجاد سبل لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حاليا أي خطط لاستخدام السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود".

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وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه ليس على علم بوجود مثل هذه الخطط.

في نفس الوقت تحدثت صحيفة The Times، نقلا عن مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء، عن وجود مثل هذه المقترحات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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