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السبت، 28-11-2020 04:04 م

بريطانيا .. موت البجع متأثرا بإنفلونزا الطيور

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الوكيل الاخباري - قالت رئيسة الأطباء البيطريين في بريطانيا كريستين ميدلميس إن موت البجع في أنحاء بريطانيا مرتبط بموجة إنفلونزا الطيور التي جاءت من أوروبا.

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تسارع السلطات في بريطانيا لاحتواء تفش لإنفلونزا الطيور بعد أن تم ربط موجة نفوق طيور البجع في جميع أنحاء بريطانيا بموجة من إنفلونزا الطيور التي اجتاحت بلدان من أوروبا، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل".

وطلبت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية من الناس الإبلاغ عن مشاهدة طيور البجع النافقة بعد التأكد من حالات الإصابة بفيروس "H5N8 في الطيور البرية". وتم تأكيد تفشي فيروس H5N8، الذي ظهر بين مجموعات الطيور البرية في أوروبا ، في الأوز والبجع في  مدينتي " جلوسيسترشاير وديفون ودورست".

 


وفي هذا السياق قالت رئيسة الأطباء البيطريين في بريطانيا كريستين ميدلميس لصحيفة التلغراف: "بعد التأكد من عدد الحالات للإصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا، اتخذنا إجراءات سريعة للحد من انتشار المرض".


وأضافت قائلة: "تم وضع بعض مربي الطيور في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا تحت إجراءات صارمة للأمن البيولوجي بعد اكتشاف حالات H5N8 في مزرعتين للدواجن في هيريفوردشاير وتشيشير".


وينصح خبراء في الصحة بعدم لمس الطيور المصابة أو النافقة، بينما يعد تناول لحوم هذه الطيور أو بيضها آمنا إذا طهي بشكل جيد؛ لأن ذلك يقتل الفيروس.


الجدير بالذكر أنه في وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية، عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير شمال غربي إنجلترا.وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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