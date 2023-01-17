بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بمواصلة العمل للتوصل لاتفاق بشأن ايرلندا الشمالية

الوكيل الاخباري- تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد بريكست.

اضافة اعلان



وقال بيان مشترك لوزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، عقب اجتماعهما عبر الفيديو إلى جانب وزير إيرلندا الشمالية، كريس هيتون-هاريس، مساء أمس الاثنين، أن الجانبين ناقشا الحاجة إلى إيجاد "حلول معا للتعامل بشكل شامل مع المخاوف الفعلية لكل المجتمعات في ايرلندا الشمالية وحماية موقعها في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وأيضا سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".



وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على "استمرار العمل لتحديد نطاق الحلول المحتملة بروح بناءة وتعاونية، مع مراعاة المصالح المشروعة لبعضهما البعض".

بترا