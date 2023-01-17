الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 10:45 ص

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بمواصلة العمل للتوصل لاتفاق بشأن ايرلندا الشمالية

brexit-3-730x438-1


الوكيل الاخباري- تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد بريكست.

اضافة اعلان


وقال بيان مشترك لوزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، عقب اجتماعهما عبر الفيديو إلى جانب وزير إيرلندا الشمالية، كريس هيتون-هاريس، مساء أمس الاثنين، أن الجانبين ناقشا الحاجة إلى إيجاد "حلول معا للتعامل بشكل شامل مع المخاوف الفعلية لكل المجتمعات في ايرلندا الشمالية وحماية موقعها في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وأيضا سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".


وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على "استمرار العمل لتحديد نطاق الحلول المحتملة بروح بناءة وتعاونية، مع مراعاة المصالح المشروعة لبعضهما البعض".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c66d2b42360434f457aedf

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

61713fb6-وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو

وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

63c65c474c59b704815ba999

زاخاروفا تشير إلى "جثث سياسية" في أوروبا

63c64e8a4236042f5f170c7a

إعلامي أمريكي: حياة وسمعة بايدن السياسية اقتربت من نهايتها

63c6573d4236041d45576954

دعوات في برلمان أوكرانيا لإقالة مستشار بمكتب زيلينسكي

58978d1ec4618823088b461f

أفغانستان.. وفاة 20 شخصا ونفوق 4 آلاف رأس ماشية بسبب الصقيع

أخبار متعلقة
image - 2023-01-17T085803.197

زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

63c3c3844c59b7308435d092

بريطانيا تقرر إمداد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache

63c37c294c59b72c29056a3f

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري

196079

إيران تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق كبير جواسيس بريطانيا

63bd39214c59b718a72cacaa

بريطانيا: سنواصل إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض رغم فشل محاولتنا الأولى

image - 2023-01-09T155010.854

تبرئة رئيس وزراء التشيك السابق من تهمة احتيال