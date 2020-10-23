الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 12:57 م

بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد بريكست

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الوكيل الاخباري - وقعت بريطانيا واليابان إتفاقية للتجارة الحرة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، بنهاية العام الجاري.

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وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة اليابانية طوكيو، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، ووزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس.

 

حيث يبدأ سريان الاتفاقية في الأول من كانون الثاني 2021، عقب خروج بريطانيا من القواعد التجارية للاتحاد الأوروبي ولكن لا يزال يتعين إجراء تصديق للاتفاقية من قبل البرلمان في الدولتين.

 


--(بترا)

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