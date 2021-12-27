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الإثنين، 27-12-2021 11:01 ص

بريطانيا .. وزير الدولة يسمي 3 دول' معادية' لبلاده

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الوكيل الإخباري-قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، داميان هيندز، إن الصين وروسيا وإيران "دول معادية" للمملكة المتحدة.

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وأضاف الوزير في مقابلة طلبت صحيفة "التلغراف" من المسؤول تحديد أكثر الدول عداءا في مواجهة بريطانيا: "تتمتع البلدان الثلاثة التي ذكرتها بإمكانيات بشرية، ولديها وجود كبير، ويمكنها أن توفر وجودا على نطاق واسع. ويمكنها إجراء (عمليات جمع المعلومات) والقيام بها بعدة طرق مختلفة.. فمن الصعب التحديد".


كما اعتبر المسؤول كوريا الشمالية بأنها رابع دولة "معادية".
وأوضحت الصحيفة من جانبها، يمكن تفسير "التهديدات" المزعومة من الدول المدرجة في القائمة على النحو التالي: "وجود الجواسيس والجيش في حالة استعداد وإجراء هجمات إلكترونية وحملات تضليل".


وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، إن المملكة المتحدة ترى تهديدات خطيرة من روسيا. وأكد مور إن لندن ستبذل قصارى جهدها "لاحتواء وصد كامل طيف التهديدات من موسكو".

 

روسيا اليوم

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