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الخميس، 07-07-2022 07:21 ص

بريطانيا.. وزير شؤون ويلز يعلن استقالته

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير شؤون ويلز، سيمون هارت، استقالته من حكومة بوريس جونسون، لتطول قائمة الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين المطالبين بتنحّي جونسون.

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وقال هارت في رسالة استقالة: "يبدو أنه لا توجد خيارات أخرى سوى الاستقالة من منصبي كوزير خارجية ويلز".


وقال جونسون في وقت سابق، وزير الإسكان والمرافق مايكل غوف، الذي أعرب عن رأي مفاده أن "رئيس الحكومة يجب أن يترك منصبه".


وأعلن وزيرا الخزانة البريطاني ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد، استقالتهما من منصبيهما، أعقبتها مغادرة 5 وزراء آخرين و10 نواب وزراء وعدد من الموظفين الحكوميين الحكومة، فيما طالب آخرون بوريس جونسون بالتنحي عن منصبه.


من جهته، قال جونسون إن "أعضاء الحكومة يجب ألا يستقيلوا أثناء الأزمات"، مشددا على أنه لن يقدم استقالته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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