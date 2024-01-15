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الإثنين، 15-01-2024 02:19 م

بريطانيا: 90% من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع البريطاني، أن بريطانيا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، متحدثاً أن 90% من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة.

وبيّن أنه للمرة الأولى وصل الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 50 مليار دولار، قائلاً:" علينا أن نعمل على تحديث قواتنا وقدراتنا العسكرية وتعزيز جيشنا لردع أي تهديدات".

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وأشار الى أن بريطانيا تعتزم إنفاق 31 مليار دولار من أجل إنتاج غواصات حديثة، مضيفًا أن عمليات نشر قواتهم ضمن النيتو هي الأكبر منذ 40 عاما.

وأوضح أن بريطانيا ستخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة، معتبرا أن الخطر النووي في العالم يتزايد ويجب ضمان امتلاك قدرات ردع لهذا الخطر.

 




 

 


 

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