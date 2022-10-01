السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 02:54 م

بريطانيون يدعون لإسكات بايدن بعد كلمة بوتين

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الوكيل الاخباري- علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.اضافة اعلان


وكتب أحد المعلقين: "أريد أن يتوقف جو عن الحديث".
"إنه يحاول حقا بدء حرب. لا تضايق الدب!".

وقال متابع آخر في تعليقه: "يحتاج إلى عزله (بايدن) من منصبه قبل أن يجرنا إلى حرب نووية".

وأضاف أحد المعلقين أن "معظم أمريكا لا تصدق كلمة واحدة لبايدن، فلماذا يأخذه بوتين على محمل الجد؟".

وخلص إلى القول "إنني أكثر خوفا من هذه الإدارة من بوتين".

في اليوم السابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة وشركاءها مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ودعا بوتين إلى فهم ذلك بشكل جدي.

جاء هذا البيان بعد التوقيع على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في الكرملين.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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