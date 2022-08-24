الأربعاء 24-08-2022
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الأربعاء، 24-08-2022 03:30 م

بريطاينا بدون موارد الطاقة الروسية لأول مرة منذ 3 عقود بسبب العقوبات

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الوكيل الاخباري- كشف مكتب الإحصاءات البريطاني أن المملكة بقيت بدون موارد الطاقة الروسية في شهر يونيو الماضي، بسبب العقوبات التي فرضتها بريطانيا ضد روسيا.

وفقا لبيانات نشرها يوم الأربعاء مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، فإنه للمرة الأولى منذ يناير 1997، انخفضت واردات جميع أنواع الوقود من روسيا إلى الصفر.

وكان المتوسط الشهري لمدة 12 شهرا حتى فبراير 2022 في حدود 499 مليون جنيه.

وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021، حيث بلغت حصتها في الواردات أكثر من 24%، بينما كانت حصتها في واردات النفط والغاز عند مستوى حوالي 6%.

وفي يونيو 2022، بسبب العقوبات ضد روسيا، لم يكن هناك استيراد لمنتجات النفط والغاز والفحم.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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