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الجمعة، 03-11-2023 11:44 ص

بري: إذا أرادت إسرائيل توسيع العملية بالجبهة الشمالية فنحن جاهزون

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، أن ما يقوم به حزب الله على الحدود يأتي ضمن قواعد الاشتباك، لافتا إلى أنه "إذا أراد الإسرائيليون توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".

وقال في بيان، إن "قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في لبنان، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة".

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وأضاف: "كل العمليات تأتي ضمن قواعد الاشتباك، وفي حال أراد الإسرائيلي توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".


وتابع: "ما يحاول الإسرائيلي القيام به خطير جدا، ومشروعه، الذي يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قديم يهدف اليوم إلى تحقيق التغيير في الشرق الأوسط. لذلك فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، أما على الجبهة الجنوبية فالأمور عندهم، والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة".


يأتي ذلك، بينما يرتقب العالم كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عند الثالثة عصر اليوم الجمعة، في أول إطلالة له منذ إطلاق حركة حماس في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وتطور الأوضاع عند حدود لبنان الجنوبية.

 

RT

 




 

 


 

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