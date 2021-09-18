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السبت، 18-09-2021 10:41 م

بري يطالب بوقف الاعتداء الاسرائيلي على حقوق لبنان النفطية

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الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزارة الخارجية الى تحرك عاجل وفوري لدى مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمال حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، مشيرا الى فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل.

وأكّد بري أن "قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً ونسفاً لاتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة".

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