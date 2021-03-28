بسبب الأمطار.. انهيار طريق سريع في تركيا - شاهد

الوكيل الاخباري - حدث انهيار مفاجيء في أحد الطرق السريعة بتركيا، جراء سقوط أمطار غزيرة عليه.

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وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد انهار الطريق السريع دوزجي-زونغولداك الذي شيدته شركة ليماك في عام 2012.



وقالت الصحيفة إن الانهيار حدث نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، حيث تصدعت جنبات الطريق، وبعد استمرار هطول الأمطار، انهار الطريق من أكشاكوجا إلى دوزجي بالكامل ليلاً.



وأوضحت أن مسؤولي الطرق السريعة قاموا بإجراء فحوصات على الطريق، ليتوصلوا لسبب الانهيار، ومعالجته.







يشار إلى أن طريق دوزجي-زونغولداك السريع، هو أحد طرق العبور التي تربط دوزجي بالبحر الأسود.







جدير بالذكر أن مدينة دوزجي تعتبر من المُدن التي يقصدها السّياح سنويّاً؛ وهي إحدى مدن شمال الأناضول، وتقع شمال غرب تركيا، وتطلّ على البحر الأسود، وتبعد مسافة مئتين وخمسة عشر كيلومتراً مربعاً عن إسطنبول العاصمة، ويُقدّر عدد سكانها بستين ألف نسمة، كما أنّ للمدينة سبع قرىً تابعة لها، وهي: أكشاكوجا، وتشليملي، وجومياري، وجوموشوفا، ويقيلجا، وقولياكا، وكايناشلي، ومن أشهر منتجاتها الزّراعية: القمح، والتّبغ، والذّرة، والجوز.



المصدر : سبوتنك



