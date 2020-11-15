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الأحد، 15-11-2020 09:40 ص

بسبب الحالة الجوية .. تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة

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الوكيل الاخباري - أطلقت السلطات السعودية، اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تحذيرا عاجلا مما سيحدث في مكة المكرمة على مدار اليوم.

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وقالت هيئة الأرصاد السعودية في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ممطرة، وحالة طقس غير مستقرة طوال اليوم.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحليل والتوقعات إلى أن تلك السحب الرعدية الممطرة مكة المكرمة، ستكون مصحوبة أيضا بنشاط في الرياح السطحية.


وحذرت الهيئة السعودية من أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة قد تؤدي أيضا إلى تدني مستويات الرؤية على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.

ولفتت الهيئة السعودية الانتباه إلى أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة، يمكن أن تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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