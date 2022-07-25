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الإثنين، 25-07-2022 04:07 م

بسبب الطقس .. إعلان حالة الطوارئ في مدينة سوتشي الروسية

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الوكيل الإخباري-أعلن عمدة سوتشي، أليكسي كوبايغورودسكي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة سوتشي (على البحر الأسود) الواقعة في الجزء الجنوبي من روسيا ، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووصف الوضع بالخطير للغاية.

وقال عمدة سوتشي إن "الوضع خطير للغاية. المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها. لم يحدث في تاريخ سوتشي الحديث حادث بهذا الحجم في هذا الجزء من المنتجع".

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وأكد وفاة امرأة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا كاد أن يكون أكثر بكثير.


وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص، بينهم 10 أطفالا، من السيول الجارفة التي ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء في طريقها.
وبحسب العمدة، يجري حاليا تشكيل قائمة بالأضرار، وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.

 

روسيا اليوم

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