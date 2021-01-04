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الإثنين، 04-01-2021 10:34 ص

بسبب الكمامة.. الشرطة المصرية تضبط 173 ألف شخص - فيديو

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الوكيل الاخباري - في إطار جهود الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في مصر، ضبطت وزارة الداخلية ما يزيد عن 170 ألف شخص لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

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 وبحسب موقع " اليوم السابع"، الأحد، فقد نظمت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة من أجل استهداف كافة صور الخروج عن القانون.


وأوضح أن جهود الحملات، في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا، قد أسفرت عن ضبط 4793 مقهى مخالف، وغلق 16660 محل مخالف لقرار الغلق.


وفيما يتعلق بقواعد ارتداء الكمامة، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 173795 سائق نقل جماعي مخالفين لهذه القواعد.

 



وقبل أيام منحت وزارة العدل 21 وزارة و6 جهات حكومية حق الضبطية القضائية لـ"عدم ارتداء الكمامة".


وفي إطار ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أسفرت الجهود عن مصرع 7 عناصر إجرامية عقب تبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن، وضبط 221 عنصرا.


وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 4961 قطعة سلاح ناري بحوزة 4186 متهما.


وفيما يتعلق بمواجهة المخدرات، تمكنت قوات الأمن من ضبط 8627 قضية مواد مخدرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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