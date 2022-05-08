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الأحد، 08-05-2022 11:04 ص

بسبب تلوث الهواء .. اغلاق المدارس ودور الحضانة في طهران

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، إغلاق دور الحضانة والمدارس، جراء تفاقم تلوث الهواء في طهران.

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وقال نائب محافظ طهران للهندسة المدنية عبد المالكي، إنه بسبب تلوث الهواء، تم إغلاق جميع دور الحضانة وكذلك المدارس الابتدائية في محافظة طهران اليوم، وفقا لوكالة "تسنيم الدولية للأنباء".


وأضاف انه تم حظر نشاط طلاب المدارس الثانوية في الهواء الطلق.
وتعتبر جودة الهواء في طهران بمؤشر 124 في وضع غير صحي للفئات الحساسة في المجتمع، وفي هذه الحالات، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة وكبار السن والأطفال تقليل الأنشطة الخارجية الطويلة أو الشاقة.


ومع التعزيز التدريجي لعدم الاستقرار في الغلاف الجوي والأمطار، وزيادة الرياح القوية نسبيا، سيتم توفير الظروف المناسبة لتشتت الملوثات، على الرغم من أن احتمال انبعاث الغبار من الرياح القوية نسبيا في بعض المناطق المعرضة للتأثر، سيقلل من الهواء.


وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء، سيكون الطقس في طهران في حالة مقبولة في اليوم التالي.

 

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