بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا



الوكيل الاخباري -

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تسببت عملية قرصنة إلكترونية بإعلان غير مسبوق لحالة طوارئ في ألمانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام ، السبت.وأوضحت إذاعة Deutschlandfunk أن الهاكرز هاجموا الشبكات الإلكترونية في مقاطعة أنهالت-بيترفيلد بولاية ساكسونيا (شرق البلاد)، ما دفع الإدارة المحلية إلى الإعلان بأنها مضطرة لتعليق عمل هذه الشبكات لمدة نحو أسبوعين.ونقلت الإذاعة عن متحدث باسم الإدارة قوله إن أداء الشبكات الإلكترونية في المقاطعة "شُل عمليا"، موضحا أن قرار إعلان حالة الطوارئ اتخذ لضمان معالجة آثار الهجوم في أسرع وقت ممكن .