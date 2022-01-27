بسبب كورونا .. ليبيا تعلن تحويل الدراسة عن بعد

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ضرورة إيقاف الدراسة وتفعيل التعليم عن بعد وذلك للطلاب الذين يعانون من أمراض صحية بسبب جائحة كورونا.

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وقالت وزارة التربية والتعليم الليبية في بيان حصلت عليه وكالة"سبوتنيك":"نظراً لتفاقم جائحة كورونا ومطالبة العديد من أولياء الأمور بضرورة إيقاف الدراسة نظراً لحالة أبنائهم الصحية وصعوبة تواجدهم داخل المدارس؛ طالبت مراقبو التربية والتعليم تفعيل موضوع التعليم عن بعد من خلال متابعة الدروس الموجودة على القناة أو أي وسيلة أخرى يفضلها أولياء الامور".



وأوضحت الوزارة أن ذلك بشرط أن "يتعهدوا بحضور أبنائهم للتطبيقات والامتحانات الشهرية والنصفية والنهائية، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة التفتيش التربوي العام الماضي".



سبوتنيك

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