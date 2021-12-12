بعثة الأمم المتحدة ترحب باجتماع سرت بين قيادات عسكرية ليبية وتدعو لتوحيد المؤسسات

الوكيل الإخباري-أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بالاجتماع الذي جمع رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة، محمد الحداد، مع المكلف بقيادة "الجيش الوطني الليبي" عبد الرازق الناظوري بسرت.

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ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة لتوحيد مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية.



واجتمع القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق الأول محمد الحداد، بمدينة سرت أمس السبت.



بدوره اشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في وقت سابق، بهذا اللقاء واعتبره "خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية".



روسيا اليوم