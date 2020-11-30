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الإثنين، 30-11-2020 12:12 م

تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة

بعد أعمال العنف.. انتشار أمني في جنوب العراق

تمن
عناصر أمن عراقيين - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الأمن الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مباشرة قيادة عمليات سومر بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار على خلفية أعمال العنف التي حدثت خلال الأيام الماضية.

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وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة في المحافظة، "لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".


وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار (مدينة الناصرية) بعد وصول التعزيزات الأمنية لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة".


وأضافت أن "الإجراءات الأمنية ما زالت  مستمرة في المحافظة".

المصدر : روسيا اليوم

 

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